ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки беспилотника на транспортный цех

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на этой неделе сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на транспортный цех близ электростанции. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что в результате атаки инфраструктуре был нанесен ущерб, при этом обошлось без жертв. В ЗАЭС также сообщили, что в результате атаки на транспортный цех, где находятся автобусы, которые используются для перевозки персонала завода в соседний город Энергодар, была повреждена антенна сети гражданской связи.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией из-за короткого замыкания. В агентстве подчеркнули, что Запорожская АЭС находится в опасности из-за близкого расположения к зоне конфликта.

Позднее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина проинформировала, что подача электричества на станцию по основной ЛЭП «Днепровская» возобновлена.