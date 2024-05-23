Названа причина потери связи Запорожской АЭС с последней ЛЭП

МАГАТЭ: ЗАЭС потеряла связь с последней линией электропередачи из-за замыкания

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи (ЛЭП) за пределами площадки из-за короткого замыкания. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Агентство сообщает, что ЗАЭС потеряла связь с последней внешней линией электропередачи на 750 киловольт 23 мая из-за короткого замыкания. Теперь станция полагается на единственную резервную линию.

В МАГАТЭ также подчеркнули, что станция находится в опасности из-за близкого расположения к зоне военного конфликта.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территорию ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. Удар пришелся по территории транспортного цеха станции.