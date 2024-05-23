На Украине сообщили об отключении ЗАЭС от одной из линий электропередачи

Энергоатом Украины: отключена одна из двух линий электропередач ЗАЭС

Одна из двух линий электропередач Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалась отключена. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинского энергетического агентства «Энергоатом».

«Отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 киловольт "Днепровская", соединяющая (...) Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за этой ситуации на станции создается опасность блэкаута, что может привести к нарушениям условий эксплуатации АЭС. С чем связано отключение второй линии электропередач, не уточняется.

Ранее украинские военные атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при помощи дрона-камикадзе. Как сообщила пресс-служба станции, удар пришелся по территории транспортного цеха ЗАЭС.

