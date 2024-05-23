Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об отключении ЗАЭС от одной из линий электропередачи

Энергоатом Украины: отключена одна из двух линий электропередач ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Одна из двух линий электропередач Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалась отключена. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинского энергетического агентства «Энергоатом».

«Отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 киловольт "Днепровская", соединяющая (...) Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за этой ситуации на станции создается опасность блэкаута, что может привести к нарушениям условий эксплуатации АЭС. С чем связано отключение второй линии электропередач, не уточняется.

Ранее украинские военные атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при помощи дрона-камикадзе. Как сообщила пресс-служба станции, удар пришелся по территории транспортного цеха ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба ВС России

      Тайвань зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

      Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

      Пожилым россиянам посоветовали быть осторожными с молочными продуктами

      Суд арестовал еще двух фигурантов дела в отношении генерала-лейтенанта Шамарина

      Бывший муж Бузовой захотел купить новый дом

      Президент Болгарии призвал к решению конфликта на Украине дипломатией

      Захарова заявила о техническом предложении уточнить границу в Балтийском море

      Частный самолет с иностранцами на борту аварийно приземлился в российском городе

      Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила Канны с украшениями на миллионы рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше