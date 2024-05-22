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15:47, 22 мая 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали дроном территорию ЗАЭС

На ЗАЭС сообщили об атаке территории станции дроном ВСУ
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС», — говорится в публикации. Отмечается, что критические разрушения не зафиксированы.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что ядерная безопасность не приоритетна для государств, которые молчат о вине ВСУ в недавних обстрелах ЗАЭС.

21 мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и очень хрупкой. Он указал, что около объекта есть военная активность.

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      Кристина Есикова
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