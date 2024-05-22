ВСУ атаковали дроном территорию ЗАЭС
На ЗАЭС сообщили об атаке территории станции дроном ВСУСюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС», — говорится в публикации. Отмечается, что критические разрушения не зафиксированы.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что ядерная безопасность не приоритетна для государств, которые молчат о вине ВСУ в недавних обстрелах ЗАЭС.
21 мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и очень хрупкой. Он указал, что около объекта есть военная активность.