Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 21 мая 2024Мир

Постпредство РФ в Вене высказалось о молчании Запада об атаках на ЗАЭС

Устинов: ядерная безопасность неважна для стран, молчащих об атаках ВСУ на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Ядерная безопасность не приоритетна для государств, которые молчат о вине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в недавних обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ядерная безопасность неважна для западных стран, которые «позволяют себе выпады» в адрес Москвы.

«Никто из них не называет украинскую сторону в качестве виновника недавних обстрелов ЗАЭС, хотя прекрасно об этом знают», — подчеркнул дипломат.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали повышение военной активности около ЗАЭС. Организация указала, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями и ситуация может ухудшиться в любой момент.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы арестованного генерала Попова не верят в обвинения против него

      Силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью

      Постпредство РФ в Вене высказалось о молчании Запада об атаках на ЗАЭС

      Муфтий Москвы предупредил о напряженности в случае запрета никаба в России

      В США оценили возможность поставок новой помощи Украине

      В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана

      Постпредство РФ назвало воровство новым инструментом внешней политики ЕС

      Путин пообещал увеличение количества участников СВО на руководящих постах

      Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?

      В полиции уточнили количество участников драки со стрельбой в Бирюлево

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше