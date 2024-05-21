Постпредство РФ в Вене высказалось о молчании Запада об атаках на ЗАЭС

Устинов: ядерная безопасность неважна для стран, молчащих об атаках ВСУ на ЗАЭС

Ядерная безопасность не приоритетна для государств, которые молчат о вине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в недавних обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ядерная безопасность неважна для западных стран, которые «позволяют себе выпады» в адрес Москвы.

«Никто из них не называет украинскую сторону в качестве виновника недавних обстрелов ЗАЭС, хотя прекрасно об этом знают», — подчеркнул дипломат.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали повышение военной активности около ЗАЭС. Организация указала, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями и ситуация может ухудшиться в любой момент.