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19:16, 23 мая 2024Бывший СССР

На ЗАЭС сообщили о возобновлении подачи электричества

Пресс-служба ЗАЭС: подача электричества по основной линии возобновлена

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Подача электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) по основной линии электропередачи «Днепровская» возобновлена. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Линия 750 киловольт "Днепровская" снова включена», — заявила представитель пресс-службы ЗАЭС.

Ранее из-за отключения основной линии, электричество поступало на станцию только по резервной.

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, ЗАЭС потеряла связь с основной линией из-за короткого замыкания. В агентстве тогда подчеркнули, что станция находится в опасности из-за близкого расположения к зоне военного конфликта.

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      Глеб Палехов
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