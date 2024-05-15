Балицкий: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) производят массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В центре города зафиксировано около семи ракетных прилетов, есть пострадавшие. На месте работают спасатели и медики.

Балицкий призвал жителей Каменки-Днепровской не выходить на улицу и прятаться в бомбоубежищах и подвалах.

Ранее российские войска взяли под контроль Работино. Этот населенный пункт был логистическим центром для ВСУ.

До этого стало известно, что ВСУ при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области.