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17:42, 15 мая 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

Балицкий: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) производят массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В центре города зафиксировано около семи ракетных прилетов, есть пострадавшие. На месте работают спасатели и медики.

Балицкий призвал жителей Каменки-Днепровской не выходить на улицу и прятаться в бомбоубежищах и подвалах.

Ранее российские войска взяли под контроль Работино. Этот населенный пункт был логистическим центром для ВСУ.

До этого стало известно, что ВСУ при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области.

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      Илья Таксюр
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