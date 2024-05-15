«Чтобы затопить и не дать нам прохода». Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу при отступлении из Харьковской области

Инженеры ВС РФ предотвратили подрыв ВСУ дамбы в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области. Об этом сообщил российский штурмовик с позывным Вин.

По его словам, дамба, по предварительным данным, была заминирована. В дальнейшем украинские военные планировали взорвать ее и затопить окрестности, затруднив таким образом продвижение российских сил.

Подрыв дамбы должен был остановить наступление российских военных

Саперы группировки войск «Север» раскрыли план ВСУ, заметив заряды и обезвредив их после штурма населенного пункта Пыльная. «Зашли успешно, рассредоточились, противник оставил заряды на дамбе и... наши саперы успешно предотвратили затопление этого поселка», — рассказал российский военный.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По словам Вина, украинские военные не успели совершить подрыв, из-за чего им пришлось покинуть эту область. Как утверждает штурмовик, они двинулись в сторону сила Липцы. Этот населенный пункт находится на расстоянии примерно 30 километров от Харькова.

«Чтобы затопить и не дать нам прохода и дальше двигаться. Если бы ее подорвали, не смогли зайти сюда», — объяснил Вин тактику военных ВСУ.

Зеленский заявил о напряженной ситуации в Харьковской области

14 мая президент Украины Владимир Зеленский снова пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных на этом направлении. Известно, что глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кроме того, ВСУ на фоне продвижения российских войск в Харьковской области перебрасывают на это направление немецкие танки и шведские боевые машины. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ перебрасывают на харьковское направление несколько бригад вместе с танками Leopard 1 и Leopard 2, а также боевыми машинами CV 90.

Однако военный обозреватель Сергей Полетаев считает, что наступательные действия Вооруженных сил России в Харьковской области больше похожи на вспомогательный удар, который отвлечет внимание Украины от других участков фронта. Кроме того, важной целью операции он назвал создание санитарного кордона, перенос линии боевого соприкосновения на 15 километров от границы. Это позволит в значительной степени обезопасить Белгород.