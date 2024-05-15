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09:06, 15 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о переброске Киевом немецких танков в Харьковскую область

Рогов: ВСУ перебрасывают немецкие танки на харьковское направление

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне продвижения российских войск в Харьковской области перебрасывают на это направление немецкие танки и шведские боевые машины. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, ВСУ перебрасывают на харьковское направление несколько бригад вместе с танками Leopard 1 и Leopard 2, а также боевыми машинами CV 90. «Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти», — отметил он.

В частности, в Харьковскую область переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

Рогов подчеркнул, что главное сражение на харьковском направлении еще впереди, не стоит рассчитывать на «легкую прогулку».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Киев перебрасывает свои резервы в регион. При этом он отметил, что украинские военные не смогут долго сопротивляться продвижению российских сил.

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      Алевтина Запольская
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