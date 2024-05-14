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11:41, 14 мая 2024Бывший СССР

Резервам ВСУ в Харьковской области предрекли недолгое сопротивление

Ганчев: новые резервы ВСУ в Харьковской области не смогут долго сопротивляться

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогу долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».

Ганчев прокомментировал продвижение ВС России в Харьковской области. По его мнению, ВСУ попытаются сдержать наступление российских военных переброской новых резервов в укрепрайоны под Харьковом.

«Там работает сейчас наша авиация, артиллерия. Я думаю, недолго у них получится там сопротивляться», — заявил глава Харьковской ВГА. Он отметил, что украинские подразделения находятся в укрепрайонах под постоянными ударами российской авиации.

Ранее Ганчев высказался о вере во взятие Харьковской области под контроль. «Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня», — подчеркнул он.

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      Юрий Леонов
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