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19:54, 12 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области высказались о вере во взятие региона под контроль

Ганчев заявил о вере в скорейшее взятие под контроль всей Харьковской области
СюжетМинобороны:
Виталий Ганчев

Виталий Ганчев. Фото: РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев высказался о взятии под контроль региона. Комментарий публикует РИА Новости.

«Верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины. Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня», — заявил Ганчев. Он добавил, что украинские войска сопротивляются, однако это дается им все труднее.

Ранее сообщалось, что бойцы группы российских войск «Север» записали видеообращение из Харьковской области. «Гатище освобождено. Это было легко», — заявил один из героев ролика.

12 мая Минобороны России раскрыло, что Вооруженные силы России продвинулись в Харьковской области и взяли под контроль еще четыре населенных пункта. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, добавили в ведомстве.

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      Олег Давыдов
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