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16:48, 12 мая 2024Бывший СССР

Бойцы группы войск «Север» записали видеообращение со словами «это было легко»

Российские бойцы записали видеообращение из Харьковской области

Кадр: Telegram-канал « Mash на Донбассе»

Бойцы группы российских войск «Север» записали видеообращение из Харьковской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На записи трое мужчин в военной форме стоят рядом с дорожным указателем «Гатище». Населенный пункт с таким названием есть в Харьковской области.

«Гатище освобождено. Это было легко», — сказал один из них и добавил, что противник оставил позиции без боя. «Волчанск, жди. Мы скоро будем», — добавил военнослужащий.

12 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над четырьмя населенными пунктами Харьковской области. Ранее еще пять сел были взяты на том же направлении в ходе наступательных действий, которые ведут бойцы группировки войск «Север».

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      Алан Босиков
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