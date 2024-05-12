Бойцы группы войск «Север» записали видеообращение со словами «это было легко»

Российские бойцы записали видеообращение из Харьковской области

Бойцы группы российских войск «Север» записали видеообращение из Харьковской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На записи трое мужчин в военной форме стоят рядом с дорожным указателем «Гатище». Населенный пункт с таким названием есть в Харьковской области.

«Гатище освобождено. Это было легко», — сказал один из них и добавил, что противник оставил позиции без боя. «Волчанск, жди. Мы скоро будем», — добавил военнослужащий.

12 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над четырьмя населенными пунктами Харьковской области. Ранее еще пять сел были взяты на том же направлении в ходе наступательных действий, которые ведут бойцы группировки войск «Север».