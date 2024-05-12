ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта в Харьковской области

МО: ВС РФ взяли под контроль еще четыре населенных пункта в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Харьковской области и взяли там под контроль еще четыре населенных пункта. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что группировка войск «Север» заняла населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Кроме того, в Дегтярном, Волчанске и Казачьей Лопани удалось нанести поражение живой силе противника.

«Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля», — отчитались в оборонном ведомстве.

Российские военнослужащие в мае начали наступление в Харьковской области. На этом фоне из региона эвакуируют тысячи человек. Днем ранее, 11 мая, Минобороны сообщало о взятии Россией под контроль пяти населенных пунктов — Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечья.

