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04:00, 15 мая 2024Бывший СССР

Наступление России в Харьковской области объяснили

Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия стремится отвлечь ВСУ от Донбасса
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Наступательные действия Вооруженных сил России в Харьковской области больше похожи на вспомогательный удар, который отвлечет внимание Украины от других участков фронта. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Пока это больше похоже на вспомогательный удар, целями которого могут быть отвлечение внимания, оттягивание на себя сил, растягивание и так скудных украинских резервов», — отметил эксперт.

Кроме того, важной целью операции он назвал создание санитарного кордона, перенос линии боевого соприкосновения на 15 километров от границы. Это позволит в значительной степени обезопасить Белгород.

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При этом конкретный замысел российского командования вскроется позже, указал Полетаев.

«Стратегический замысел может выглядеть так: есть несколько планов развития событий, и наше военное руководство будет выбирать из них тот, который может лучше осуществиться», — подчеркнул он, допустив возможность дальнейшего продвижения Вооруженных сил России как в Донбассе, так и в самой Харьковской области.

Ранее жителям Сумской области Украины порекомендовали эвакуироваться. Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, указав на интенсивность обстрелов по территории вблизи границы.

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      Дмитрий Попов
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