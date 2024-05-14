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19:48, 14 мая 2024Бывший СССР

Жителям приграничной области Украины порекомендовали эвакуироваться

Власти Сумской области порекомендовали эвакуироваться проживающим у границы с РФ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Сумской области порекомендовали гражданам, проживающим у границы с Россией, эвакуироваться. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, учитывая интенсивность обстрелов Белопольской общины, жителям была рекомендована эвакуация в 10-километровой зоне. Он отметил, что в прошлом году речь шла лишь о пяти километрах.

Артюх также рассказал, что на сегодняшний день эвакуировано более 12,5 тысячи жителей Сумской области, среди них около двух тысяч детей.

Ранее сообщалось, что власти региона объявили добровольную эвакуацию в двух общинах — Белопольской и Ворожбянской. Речи об обязательном перемещении жителей не идет.

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      Алевтина Запольская
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