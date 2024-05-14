Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области

На Украине объявили эвакуацию жителей из Белополья и Ворожбы в Сумской области

В Сумской области Украины объявили об эвакуации жителей двух населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

Он уточнил, что в общинах Белополье и Ворожба началась добровольная эвакуация, речи об обязательном перемещении населения не идет. Власти пошли на такой шаг из-за приближения Российской армии и участившихся обстрелов в регионе.

Сейчас в общинах идет оповещение населения об эвакуации. Желающих уехать пообещали компактно разместить на территории региона.

11 мая стало известно о повреждениях инфраструктуры в результате взрывов в городе Сумы. Официальный ресурс местных властей сообщил, что был нанесен ракетный удар, в результате была повреждена инфраструктура пригорода областного центра.