Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:39, 14 мая 2024Бывший СССР

Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области

На Украине объявили эвакуацию жителей из Белополья и Ворожбы в Сумской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Сумской области Украины объявили об эвакуации жителей двух населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

Он уточнил, что в общинах Белополье и Ворожба началась добровольная эвакуация, речи об обязательном перемещении населения не идет. Власти пошли на такой шаг из-за приближения Российской армии и участившихся обстрелов в регионе.

Сейчас в общинах идет оповещение населения об эвакуации. Желающих уехать пообещали компактно разместить на территории региона.

11 мая стало известно о повреждениях инфраструктуры в результате взрывов в городе Сумы. Официальный ресурс местных властей сообщил, что был нанесен ракетный удар, в результате была повреждена инфраструктура пригорода областного центра.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Владелец «Макфы» подал иск против «России 1». За что Михаил Юревич хочет получить от телеканала 100 миллионов рублей?

      Захарова указала на ложь премьера Великобритании

      Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области

      Секс-работница рассказала о сексе с женатыми мужчинами

      Найдена замена критиковавшему СВО бывшему главному раввину Москвы

      Военкор озвучил план действий для бегства ВСУ из Харькова

      В России решили усилить контроль за выездом из страны одной категории россиян

      Экс-жена Билла Гейтса покинет их совместный благотворительный фонд

      К краху Украины призвали готовиться в любой момент

      Следствие попросило суд арестовать главного кадровика Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше