В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

В Сумах рассказали о повреждениях инфраструктуры в результате ракетного удара

Власти украинского города Сумы рассказали о повреждениях инфраструктуры в результате взрывов. Об этом говорится в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Официальный ресурс местных властей сообщил, что в субботу, 11 мая был нанесен ракетный удар. В результате была повреждена инфраструктура пригорода областного центра.

Также представители местной администрации заявили, что последствия удара уточняются. «Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, пребывайте в укрытиях!» — говорится в сообщении властей города.

Ранее стало известно, что в украинских городах Сумы и Одесса прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Отмечается, что взрывы также прогремели в Кривом Роге.