В украинских Сумах и Одессе произошли взрывы

«Общественное»: в Сумах и Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В украинском городе Сумы и Одессе прогремели взрывы, аналогичные сообщения поступают из Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также с подконтрольных Украине территорий Запорожской и Херсонской областей, объявлена воздушная тревога. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — говорится в последнем сообщении. Отмечается, что взрывы также прогремели в Кривом Роге.

Ночью сообщалось, что в ночь на 11 мая в Харькове прозвучали два взрыва. Информация о первом взрыве появилась в 2:50 по московскому времени. Спустя 12 минут издание сообщило еще об одном взрыве. Подробностей произошедшего не приводится.