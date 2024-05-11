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16:58, 11 мая 2024Бывший СССР

В украинских Сумах и Одессе произошли взрывы

«Общественное»: в Сумах и Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

В украинском городе Сумы и Одессе прогремели взрывы, аналогичные сообщения поступают из Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также с подконтрольных Украине территорий Запорожской и Херсонской областей, объявлена воздушная тревога. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — говорится в последнем сообщении. Отмечается, что взрывы также прогремели в Кривом Роге.

Ночью сообщалось, что в ночь на 11 мая в Харькове прозвучали два взрыва. Информация о первом взрыве появилась в 2:50 по московскому времени. Спустя 12 минут издание сообщило еще об одном взрыве. Подробностей произошедшего не приводится.

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