Зеленский вновь пожаловался на напряженную ситуацию под Харьковом

Зеленский снова пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области

Владимир Зеленский снова пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных на этом направлении. Об этом глава Украины рассказал в вечернем видеообращении.

«Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донецкая область, Харьковская — там, где сейчас труднее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях», — отметил он.

По словам Зеленского, «все достаточно напряженно».

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогут долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил России.

В свою очередь, военный эксперт Александр Шарковский рассказал, что Вооруженные силы Украины могут перебросить около 60 тысяч военных с границ у Белоруссии под Харьков.