Эксперт Шарковский: ВСУ могут бросить силы с границ у Белоруссии под Харьков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить около 60 тысяч военных с границ у Белоруссии под Харьков. Резервы ВСУ оценил военный эксперт Александр Шарковский, цитирует «Абзац».

«Насколько я знаю, порядка 120 тысяч вээсушников находятся на белорусских границах. Оттуда могут снять порядка 60 тысяч. В тылу находится до 80 тысяч штыков. Еще около 40 тысяч штыков готовятся за границей, обучаются. Во всяком случае какую-то часть из этих войск, хотя бы половину, можно бросить на харьковское направление», — сказал он.

По его оценке, если эту часть бойцов ВСУ перебросят в Харьковскую область, то это вряд ли изменит ситуацию для украинской стороны. Кроме того, Шарковский добавил, что харьковское направление может быть самым успешным для России в ближайшее время.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогут долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил России.