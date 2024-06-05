«Искандеры» поразили базу ВСУ в Харьковской области

«РВ»: «Искандеры» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме

Российские «Искандеры» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что украинские десантники оборудовали свою базу на территории туберкулезного диспансера №4 на западе Изюма. После разведки по скоплению военных был нанесен удар.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Харьковом. По словам представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, в результате удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения.