В ДНР сообщили о наращивании сил ВСУ на двух направлениях

Гагин сообщил, что ВСУ нарастили силы на донецком и харьковском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили войска на донецком и харьковском направлениях на фоне успехов российских военных в районах Волчанска и Часова Яра. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он отметил, что у ВСУ есть задача удержат Волчанск. Как предположил Гагин, украинская армия решила нарастить группировку войск «с перепугу» или по требованию США.

Советник главы региона добавил, что сейчас ВСУ бросают неподготовленных мобилизованных военнослужащих на фронт, как при неудачном контрнаступлении летом 2023 года.

Ранее Гагин сообщил, что военные России переломили оборону украинских войск на востоке Часова Яра. Он назвал это серьезным тактическим успехом и ключом к дальнейшему продвижению. По его словам, за участок в восточной части Часова Яра на протяжении длительного времени шли бои.