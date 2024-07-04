В ДНР рассказали о проломе российскими войсками обороны ВСУ в Часовом Яре

Гагин: российские военные проломили оборону ВСУ на востоке Часова Яра

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что российские военные проломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Часова Яра. В разговоре с РИА Новости он указал, что это серьезный тактический успех и ключ к дальнейшему продвижению.

«Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», — отметил Гагин. Он уточнил, что за участок в восточной части Часова Яра на протяжении длительного времени шли бои.

Ранее Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над районом Новый в городе Часов Яр. Выйти на новые рубежи удалось военнослужащим «Южной» группировки войск. В ходе боев на указанном направлении ВСУ потеряли до 450 человек, уточнили в военном ведомстве.