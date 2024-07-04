В ДНР рассказали о проломе российскими войсками обороны ВСУ в Часовом Яре

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что российские военные проломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Часова Яра. В разговоре с РИА Новости он указал, что это серьезный тактический успех и ключ к дальнейшему продвижению.
«Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», — отметил Гагин. Он уточнил, что за участок в восточной части Часова Яра на протяжении длительного времени шли бои.
Ранее Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над районом Новый в городе Часов Яр. Выйти на новые рубежи удалось военнослужащим «Южной» группировки войск. В ходе боев на указанном направлении ВСУ потеряли до 450 человек, уточнили в военном ведомстве.