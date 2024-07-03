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13:21, 3 июля 2024Россия

Российские войска заняли один из районов Часова Яра

Минобороны сообщило об установлении контроля над районом Новый в Часовом Яре

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны сообщило об установлении контроля над районом Новый в городе Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

Выйти на новые рубежи удалось военнослужащим «Южной» группировки войск.

В ходе боев на указанном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 450 человек, уточнили в военном ведомстве. Помимо этого, противник потерял два танка, три единицы прочей бронетехники, семь артиллерийских орудий. Также были уничтожены станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее армия России отчиталась об установлении контроля над селом Новопокровское в ДНР.

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      Алан Босиков
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