Минобороны сообщило об установлении контроля над районом Новый в Часовом Яре

Минобороны сообщило об установлении контроля над районом Новый в городе Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

Выйти на новые рубежи удалось военнослужащим «Южной» группировки войск.

В ходе боев на указанном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 450 человек, уточнили в военном ведомстве. Помимо этого, противник потерял два танка, три единицы прочей бронетехники, семь артиллерийских орудий. Также были уничтожены станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее армия России отчиталась об установлении контроля над селом Новопокровское в ДНР.