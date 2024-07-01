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13:32, 1 июля 2024Россия

Россия взяла под контроль еще один населенный пункт под Донецком

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Новопокровское в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новопокровское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что бойцы «Центра» также улучшили тактическое положение. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й и 118-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 109-й бригады территориальной обороны в районе Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса ДНР.

Помимо этого, отражены пять контратак штурмовиков 42-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад украинских войск, добавили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки «Центр» до 405 бойцов, семь автомобилей, гаубицу «Мста-Б» две гаубицы Д-30, а также произведенные в США боевую машину пехоты Bradley, бронеавтомобиль MaxxPro и гаубицу М777 калибра 155 миллиметров.

В ходе брифинга в Минобороны также сообщили о взятии под контроль бойцами группировки войск «Запад» Степовой Новоселовки Харьковской области.

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Днем ранее ведомство рассказало о переходе под контроль армии России Спорного и Новоалександровки в ДНР. А 29 июня российские военные заняли поселок Шумы.

ЖЗЛ
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