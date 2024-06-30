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13:17, 30 июня 2024Россия

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Спорное и Новоалександровку в ДНР

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что подразделения южной группировки войск в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Спорное и улучшили положение по переднему краю. Также, в частности, была отражена атака штурмовой группы 214-го батальона «Опфор» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Между тем подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий взяли Новоалександровку. Войска также улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР.

Накануне, 30 июня, подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий взяли под контроль населенный пункт Шумы ДНР. Войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны.

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      Алина Гончарова
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