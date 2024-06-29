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13:55, 29 июня 2024Россия

Российские войска взяли под контроль Шумы в ДНР

МО РФ: подразделения группировки «Центр» взяли под контроль поселок Шумы в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий взяли под контроль населенный пункт Шумы Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.

За сутки были отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. В Минобороны заявили, что потери противника составили до 360-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубицы, орудие М119 производства США и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Ранее подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции.

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      Мария Черкасова
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