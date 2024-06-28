Минобороны России заявило о взятии под контроль села Раздоловка в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР), а также заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, нанесено поражение бойцам и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, всего за неделю Киев потерял в зоне ответственности «Южной» группировки войск до 4410 военнослужащих, 48 автомобилей, восемь боевых бронемашин, два танка, а также 39 орудий полевой артиллерии, включая 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Помимо этого, российские бойцы уничтожили 25 полевых складов боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель».

Ранее в оборонном ведомстве также сообщили об установлении контроля над Загорным Запорожской области. А до этого в Минобороны отчитались о контроле над Тимковкой в Харьковской области и Артемовкой в Луганской народной республике (ЛНР).