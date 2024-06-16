Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 16 июня 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

ВС России взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отчитались о том, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой народной республики.

ВСУ потеряли боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155 миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

15 июня Минобороны также сообщило, что группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи. Поражения были нанесены 58-й мотопехотной бригаде ВСУ, 102-й и 125-й бригадам теробороны, 21-й бригаде нацгвардии.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ ликвидировал захватчиков в ростовском СИЗО. Заложники освобождены

      Песков назвал условие соблюдения возможного мирного договора с Украиной

      Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

      Сотрудников ростовского СИЗО проверят на связь с террористами

      Шольц досрочно покинул конференцию по Украине

      На Западе назвали безнадежной для Украины ситуацию на фронте

      Стало известно о возможности теннисиста Хачанова поехать на Олимпиаду

      Дом Аллы Пугачевой подорожал почти на 20 миллионов рублей

      Украина заявила о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше