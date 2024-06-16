Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

ВС России взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отчитались о том, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой народной республики.

ВСУ потеряли боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155 миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

15 июня Минобороны также сообщило, что группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи. Поражения были нанесены 58-й мотопехотной бригаде ВСУ, 102-й и 125-й бригадам теробороны, 21-й бригаде нацгвардии.