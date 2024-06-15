ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки «Восток»

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а в зоне ее ответственности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 140 военных и один танк. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Поражения были нанесены 58-й мотопехотной бригаде ВСУ, 102-й и 125-й бригадам теробороны, 21-й бригаде нацгвардии. Они располагались в районах населенных пунктов Новоукраинка, Нескучное, Октябрь Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области.

Ранее 15 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Очередная попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 10:10 по московскому времени.