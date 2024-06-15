Украинский беспилотник уничтожен в небе над российским регионом

МО РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.

Очередная попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 10:10 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, сообщал, что в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили несколько беспилотников.

Днем 14 июня беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит над Белгородской областью. Позднее над регионом при попытке атаковать объекты уничтожили еще один украинский дрон.

