ПВО уничтожила еще один пытавшийся атаковать российскую территорию беспилотник

Минобороны РФ: над Белгородской областью пресечена попытка атаки БПЛА

Украинский беспилотник уничтожен в небе над российским регионом

Начало событий в новости Украинский беспилотник уничтожен в небе над российским регионом

Очередная попытка террористической атаки c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа пресечена над территорией России. Об этом сообщает Минобороны страны.

Около 15:50 по московскому времени украинский дрон был замечен в Белгородской области. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили его.

Это уже второй случай, произошедший 15 июня. Около 10:10 по московскому времени еще один БПЛА был сбит в приграничном регионе.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, сообщал, что в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили несколько беспилотников.