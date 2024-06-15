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17:42, 15 июня 2024Россия

ПВО уничтожила еще один пытавшийся атаковать российскую территорию беспилотник

Минобороны РФ: над Белгородской областью пресечена попытка атаки БПЛА
Начало событий в новости Украинский беспилотник уничтожен в небе над российским регионом

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Очередная попытка террористической атаки c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа пресечена над территорией России. Об этом сообщает Минобороны страны.

Около 15:50 по московскому времени украинский дрон был замечен в Белгородской области. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили его.

Это уже второй случай, произошедший 15 июня. Около 10:10 по московскому времени еще один БПЛА был сбит в приграничном регионе.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, сообщал, что в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили несколько беспилотников.

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      Любовь Ширижик
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