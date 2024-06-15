Несколько беспилотников сбили над российским регионом

Голубев: в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили несколько беспилотников

В районе Каменска-Шахтинского Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Василий Голубев.

«Около 4-х утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки», — уточнил губернатор.

Голубев добавил, что пострадавших, по предварительной информации, нет. В нежилом строении в результате падения беспилотников было повреждено остекление.

Днем 14 июня беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. Позднее над регионом при попытке атаковать объекты уничтожили еще один украинский дрон.