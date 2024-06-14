Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 14 июня 2024Россия

Еще один беспилотник сбили в небе над российским регионом

Минобороны: еще один беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Очередной дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен около 16:50. Ранее 14 июня в небе над тем же регионом были перехвачены еще два беспилотника.

По данным военного ведомства, дрон был сбит при попытке атаковать объект на территории России. В Минобороны подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа. Такие беспилотники могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели значительные расстояния.

Белгородская область чаще других российских регионов становится целью атак со стороны Украины. Так, 14 июня после обстрела обрушился подъезд жилого дома в приграничном городе Шебекино. В мае еще один аналогичный случай произошел в Белгороде.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не вправе диктовать условия Украине». США и Киев ответили на предложение Путина о завершении СВО

      Российский суд заочно арестовал пятерых грузинских наемников

      Великобритания выступила против ограничений на удары ВСУ по России

      Бывший боец ЧВК «Вагнер» получил срок за расправу над падчерицей и попросился в зону СВО

      На Украине допустили прекращение огня после переговоров с Россией

      Белоусову показали работу Су-34 по позициям ВСУ в реальном времени

      Украинца заочно осудили на пожизненный срок за расправу над семьей беженцев

      Швейцария назвала количество участников мирной конференции по Украине

      В Кремле ответили на обвинения Зеленского в выставлении ультиматума

      ПК на Windows 10 принудительно обновят

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше