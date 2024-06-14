Еще один беспилотник сбили в небе над российским регионом

Минобороны: еще один беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Очередной дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен около 16:50. Ранее 14 июня в небе над тем же регионом были перехвачены еще два беспилотника.

По данным военного ведомства, дрон был сбит при попытке атаковать объект на территории России. В Минобороны подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа. Такие беспилотники могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели значительные расстояния.

Белгородская область чаще других российских регионов становится целью атак со стороны Украины. Так, 14 июня после обстрела обрушился подъезд жилого дома в приграничном городе Шебекино. В мае еще один аналогичный случай произошел в Белгороде.