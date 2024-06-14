Подъезд многоквартирного дома рухнул в российском регионе после обстрела

В Белгородской области подъезд многоквартирного дома обрушился при обстреле

В городе Шебекино Белгородской области подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Иных подробностей о случившемся губернатор не сообщил, однако пообещал информировать о последствиях атаки.

На место обрушения выехали сотрудники оперативных служб.

Обрушение подъезда жилого дома в Шебекино – не первый подобный случай за последнее время. Так, в начале июня после атаки украинских войск обрушился подъезд дома в Луганске. В мае еще один аналогичный случай произошел в Белгороде.