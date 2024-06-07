В Луганске после атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Из-под завалов достают людей

В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома, пострадали 22 человека

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганске обрушился подъезд жилого дома, расположенного в восточной части города. Как сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, есть пострадавшие.

«В результате удара по Луганску есть обрушение подъезда жилого дома. Возможно есть пострадавшие», — написал он.

По данным министерства здравоохранения ЛНР, в результате произошедшего пострадали 22 человека. Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали из-под завалов первого жильца дома, сообщает ТАСС. Поиски пострадавших продолжаются.

В Луганске произошла серия взрывов

В пятницу, 7 июня, Луганск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Как сообщил корреспондент «Ленты.ру», перед обрушением подъезда в городе произошла серия взрывов. По предварительным данным, украинская армия выпустила не менее шести американских баллистических ракет ATACMS.

Известно, что под удары, помимо пятиэтажки, попали многоэтажный дом и аптека. В Луганске частично отсутствует свет и связь. Кроме того, в городе начался пожар.

Фото: Sgt. John Schoebel / Globallookpress.com

Корреспондент РИА Новости сообщил, что жильцы дома, где обрушился подъезд, скинули с балкона записку. «Нет связи, от взрыва заклинило замок», — написано на листе.

ВСУ стали чаще обстреливать ЛНР после получения западного оружия

По мнению главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, ВСУ стали чаще обстреливать регион после того, как получили оружие дальнего радиуса от западных союзников.

К большому сожалению, в последнее время действительно участились обстрелы Луганской народной республики. Мы связываем это с двумя моментами. Момент первый: Украина получила более совершенное оружие от стран Западной Европы более дальнего радиуса действия, более современное, более эффективное, более точное Леонид Пасечник глава ЛНР

Также участившиеся обстрелы могут быть связаны с успехами российских войск на фронте, добавил Пасечник. «Украине нужно разбалансировать достаточно стабильную обстановку в ЛНР, чтобы сдержать наступление войск России», — сказал он.

В мае после атаки ВСУ подъезд жилого дома обрушился в Белгороде

Аналогичная ситуация произошла в приграничном Белгороде в прошлом месяце. Весь подъезд многоэтажного жилого дома на Харьковской горе обрушился в результате прямого попадания украинского снаряда.

Тогда обрушились все этажи с первого по десятый. Примерно через час устоявшая при обстреле крыша рухнула прямо на разбиравших завалы спасателей.

На ЧП в Белгороде отреагировали в МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова назвала случившееся «кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима». По ее мнению, ВСУ целились не в ТЭЦ через дорогу, а «вели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры».