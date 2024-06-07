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12:13, 7 июня 2024Бывший СССР

В Луганске обрушился подъезд жилого дома после ракетного удара ВСУ

Марочко: в Луганске обрушился подъезд жилого дома после ракетного удара ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Подъезд жилого дома в Луганске обрушился после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть пострадавшие. Об этом написал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Министерство здравоохранения ЛНР сообщило о 22 пострадавших.

Депутат Народного совета парламента ЛНР Юрий Юров заявил, что подъезд обрушился в пятиэтажном доме в восточной части города.

Спасатели в Луганске пытаются достать людей из-под завалов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил иностранных инструкторов на Украине в ударах по республике. По его словам, солдаты ВСУ еще не умеют пользоваться новым западным вооружением.

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      Илья Таксюр
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