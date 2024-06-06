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15:29, 6 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР связали участившиеся обстрелы региона с получением ВСУ оружия от Запада

Пасечник: ВСУ стали чаще обстреливать ЛНР после получения западного оружия

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще обстреливать Луганскую народную республику (ЛНР) после получения западного оружия дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

«К большому сожалению, в последнее время, действительно, участились обстрелы Луганской народной республики. (…) Мы связываем это с двумя моментами. Момент первый: Украина получила более совершенное оружие от стран Западной Европы более дальнего радиуса действия, более современное, более эффективное, более точное», — сказал он.

Кроме того, Пасечник связал это с успехами российских сил на фронте. По его словам, Украине нужно разбалансировать достаточно стабильную обстановку в ЛНР, чтобы сдержать наступление войск России.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку украинской армии провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области. По его словам, оборонительная линия сил России оказалась намного крепче, чем предполагалось, а разведданные войск Украины были неточными.

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      Кристина Есикова
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