Российские военнослужащие сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ )провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области. Об этом заявил ТАСС подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
По его словам, с начала июня по характеру действий ВСУ, задействованию сил и средств, а также информационному сопровождению операций на этом направлении, можно с большой долей вероятности говорить о том, что украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток.
При этом реальное положение дел свидетельствует о том, что данный замысел не был реализован, поскольку оборонительная линия Вооруженных сил (ВС) России оказалась намного крепче, чем предполагалось, а разведданные у украинцев были неточными.
Ранее Марочко рассказал, что ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним и также обслуживающий персонал.