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08:15, 5 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о срыве попытки ВСУ провести «победоносную операцию»

Марочко: ВС России сорвали попытку «победоносной операции» ВСУ под Волчанском

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военнослужащие сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ )провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области. Об этом заявил ТАСС подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, с начала июня по характеру действий ВСУ, задействованию сил и средств, а также информационному сопровождению операций на этом направлении, можно с большой долей вероятности говорить о том, что украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток.

При этом реальное положение дел свидетельствует о том, что данный замысел не был реализован, поскольку оборонительная линия Вооруженных сил (ВС) России оказалась намного крепче, чем предполагалось, а разведданные у украинцев были неточными.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним и также обслуживающий персонал.

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      Марина Совина
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