Марочко: ВС России сорвали попытку «победоносной операции» ВСУ под Волчанском

Российские военнослужащие сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ )провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области. Об этом заявил ТАСС подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, с начала июня по характеру действий ВСУ, задействованию сил и средств, а также информационному сопровождению операций на этом направлении, можно с большой долей вероятности говорить о том, что украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток.

При этом реальное положение дел свидетельствует о том, что данный замысел не был реализован, поскольку оборонительная линия Вооруженных сил (ВС) России оказалась намного крепче, чем предполагалось, а разведданные у украинцев были неточными.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы к ним и также обслуживающий персонал.