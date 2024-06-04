ВСУ попытались пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток вернуть ранее утраченные рубежи и позиции. С этой целью они регулярно ведут контрнаступательные действия. За истекшие сутки на сватовско-кременском участке более активные действия со стороны противника наблюдались в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва», — сказал он.

Экс-военнослужащий также подчеркнул, что такие контратаки на рубежах ЛНР приводят к необоснованно большим потерям среди личного состава, но командование украинской армии продолжает «бросать подчиненных на "амбразуры"».

Ранее Марочко сообщил, что из-за жары у ВСУ начались проблемы с поставленной западной бронетехникой. По его словам, высокие температуры и засушливая погода спровоцировали повышение содержания пыли в воздухе, что отрицательно отразилось на работе поставленной странами НАТО бронетехники.