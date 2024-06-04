В ЛНР рассказали о проблемах с западной техникой ВСУ из-за жары

Марочко: у ВСУ из-за жары начались проблемы с поставленной НАТО бронетехникой

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за жары начались проблемы с поставленной западной бронетехникой, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По словам собеседника агентства, высокие температуры и засушливая погода спровоцировали повышение содержания пыли в воздухе, что отрицательно отразилось на работе поставленной странами НАТО бронетехники. «Засорение воздушных фильтров приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с "клином" моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике», — объяснил Марочко.

Как утверждает военный эксперт, ситуация с применением западной бронетехники усугубляется тем, что в рядах украинской армии практически не проводится техобслуживание. Помимо этого, бойцам ВСУ не хватает «квалифицированных специалистов по обслуживанию техники», заключил Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ сняли лимиты на использование боеприпасов. Возросшая активность украинцев «оборачивается для них лишь очередными потерями», считает он.