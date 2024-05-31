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06:05, 1 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ сняли лимиты на использование боеприпасов

Марочко: командование ВСУ сняло лимиты на использование боеприпасов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняло лимиты на использование боеприпасов, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Поставки, которых они [украинцы] так долго ждали, пришли и лимиты на использование боеприпасов сняты украинским командованием», — поведал Марочко. При этом эксперт считает, что возросшая активность украинцев «оборачивается для них лишь очередными потерями».

В середине мая боец ВСУ с позывным Ронин описал положение армии на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому». «Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому», — сказал украинский военный.

Тогда же председатель парламента ДНР Артем Жога говорил, что в ВСУ зафиксирован дефицит военных из-за больших потерь.

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      Марина Совина
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