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09:46, 16 мая 2024Бывший СССР

Боец ВСУ описал ситуацию на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому»

Боец ВСУ Ронин описал положение на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Ронин описал положение армии на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому». Его слова приводит издание «Зеркало недели».

«Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому», — сказал украинский военный.

Боец ВСУ убежден, что с пополнением армии военным удастся зацепиться. Однако также требуются стратегические решения, добавил Ронин. По его словам, иначе «ничем хорошим это не закончится».

Ранее председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога заявил, что в ВСУ зафиксирован дефицит военных из-за больших потерь. Как он утверждает, принудительная мобилизация не смогла решить проблемы украинских сил на фронте.

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      Кристина Есикова
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