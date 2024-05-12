МИД назвал теракт в Белгороде кровавым звеном в цепочке преступлений Киева

Захарова назвала теракт в Белгороде кровавым звеном в цепочке преступлений Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теракт в Белгороде. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Захарова назвала случившееся «еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима». Она отметила, что прицельный обстрел мирных жителей, школ, больниц, жилых домов и гражданской инфраструктуры — это почерк преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры.

Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела обрушился подъезд жилого дома на Харьковской горе. В результате попадания снаряда в здание пострадали около 30 человек, еще десятки могут находиться под завалами.