Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 12 мая 2024Россия

МИД назвал теракт в Белгороде кровавым звеном в цепочке преступлений Киева

Захарова назвала теракт в Белгороде кровавым звеном в цепочке преступлений Киева

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теракт в Белгороде. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Захарова назвала случившееся «еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима». Она отметила, что прицельный обстрел мирных жителей, школ, больниц, жилых домов и гражданской инфраструктуры — это почерк преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры.

Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела обрушился подъезд жилого дома на Харьковской горе. В результате попадания снаряда в здание пострадали около 30 человек, еще десятки могут находиться под завалами.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. Под завалами остаются люди

      МИД назвал теракт в Белгороде кровавым звеном в цепочке преступлений Киева

      Косово отказалось от сербского динара

      В ВСУ сообщили о сложном положении в Харьковской области

      Суд отправил в СИЗО водителя упавшего в Мойку автобуса

      Минздрав назвал число пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде

      Армия России уничтожила четыре ударных вертолета ВСУ

      Стали известны санкции при попытке пронести российский флаг на ЧМ по хоккею

      Военные ВСУ назвали адом наступление России в Харьковской области

      Скончался посол России в Мозамбике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше