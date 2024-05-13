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02:25, 13 мая 2024Мир

«Безумие и настоящий психоз». Как в мире отреагировали на удар по Белгороду, обрушивший подъезд жилого дома?

ООН выступила против атак на гражданскую инфраструктуру после удара по Белгороду

Фото: Stringer / Globallookpress.com

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Такое заявление офис генсека озвучил на фоне воскресного обстрела Белгорода.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру являются неприемлемыми.

Американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет назвал полным безумием удар ВСУ по Белгороду.

Прямо перед зданием находится детская игровая площадка. Никакой заботы о мирных жителях или детях. Ими движет слепое безумие, ненависть и настоящий психоз

Скотт Беннетбывший офицер армии США

Соболезнования семьям погибших при обстреле выразил Папа Римский Франциск. Понтифик высказал глубокое сочувствие после обрушения дома в Белгороде и осудил любой обстрел мирных граждан.

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12 мая 2024

Россия обвинила Запад в причастности к удару по Белгороду

Запад является причастным к обстрелу жилого дома в Белгороде, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, союзники Киева на Западе выделили оружие для ВСУ, а также обучили их вести боевые действия.

К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им

Родион Мирошникпосол по особым поручениям МИД России

Дипломат добавил, что страны Запада скрывают преступления, происходящие на международной арене.

Аналогичного мнения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также обвинила западные государства в спонсировании украинских властей.

Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры

Мария Захароваофициальный представитель МИД России
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5 мая 2024

Россия призвала ОБСЕ принять меры и воздержаться от двойных стандартов

Постпредство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что атака на Белгород, повлекшая жертвы среди гражданского населения, была совершена из оружия, поставляемого Киеву из стран НАТО.

Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще. В ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических «фильтров», когда речь идет об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права

постпредство России при ОБСЕ

Дипломаты потребовали от руководства международной организации, в первую очередь действующего мальтийского председательства, осудить действия Украины.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Число жертв при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 13. По данным Минздрава региона, пострадал 31 человек.

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      Марина Совина
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