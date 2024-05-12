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23:41, 12 мая 2024Мир

В США назвали безумием удар ВСУ по Белгороду

Экс-офицер США Беннет: удар ВСУ по Белгороду показывает характер террористов

Фото: РИА Новости

Американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет прокомментировал обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Беннет назвал полным безумием удар ВСУ по Белгороду и подчеркнул, что он показывает «истинный характер украинских террористов».

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«Прямо перед зданием находится детская игровая площадка. Никакой заботы о мирных жителях или детях. Ими движет слепое безумие, ненависть и настоящий психоз. Эта украинская атака связана с полным безумием», — отметил он.

Военный добавил, что украинские власти понимают, что «их время ограничено». По его мнению, удар по Белгороду является попыткой запугать Москву и склонить ее к переговорам.

В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, дом повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Марина Совина
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