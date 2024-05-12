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23:22, 12 мая 2024Мир

Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

Севастьянов заявил о соболезнованиях Папы Римского погибшим в Белгороде
Папа Римский

Папа Римский. Фото: VATICAN MEDIA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибшим после обстрела Белгорода, заявил в комментарии РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, понтифик выразил глубокое сочувствие после обрушения дома в Белгороде и осудил любой обстрел мирных граждан.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По последним данным, число погибших составило 12 человек, среди них двое детей. Как сообщали в Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Сергей Грехов
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