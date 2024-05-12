Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

Севастьянов заявил о соболезнованиях Папы Римского погибшим в Белгороде

Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибшим после обстрела Белгорода, заявил в комментарии РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, понтифик выразил глубокое сочувствие после обрушения дома в Белгороде и осудил любой обстрел мирных граждан.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По последним данным, число погибших составило 12 человек, среди них двое детей. Как сообщали в Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».