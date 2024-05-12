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22:52, 12 мая 2024Россия

Число погибших после обрушения дома в Белгороде выросло до 12

МЧС: число погибших после обрушения дома в Белгороде выросло до 12

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Из-под завалов в Белгороде после обрушения дома извлекли еще одно тело, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Таким образом число погибших выросло до 12 человек, среди них есть двое детей.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минздрав Белгородской области сообщил о 31 пострадавших в результате обрушения.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Сергей Грехов
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