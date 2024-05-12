Постпредство России при ОБСЕ заявило об обстреле Белгорода из оружия НАТО

Постпредство РФ при ОБСЕ: атака на Белгород совершена из оружия НАТО

Постпредство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Telegram-канале заявило, что атака на Белгород, повлекшая жертвы среди гражданского населения, была совершена из оружия, поставляемого Киеву из стран НАТО.

Дипломаты потребовали от руководства международной организации, в первую очередь действующего мальтийского председательства, осудить действия Украины.

Там призвали ОБСЕ воздержаться от двойных стандартов и политизированных оценок, поскольку, по словам постпредства, речь идет «о нарушениях международного гуманитарного права» со стороны Киева.

Ранее стало известно, что число жертв при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 13. По данным Минздрава региона, пострадал 31 человек.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

