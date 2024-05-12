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23:34, 12 мая 2024Россия

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 13

МЧС: число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 13

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 13 человек, об этом сообщили в МЧС России.

«В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов», — уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили об обнаружении 12 тел. Среди жертв происшествия есть двое детей. По данным Минздрава Белгородской области, 31 человек пострадал.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Марина Совина
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